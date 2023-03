"Capiti una volta sola". Blasi-Totti, il mistero della figlia Chanel (Di venerdì 17 marzo 2023) "Capiti una volta sola. Dopodiché sta a loro saper sfruttare la chance": Chanel Totti, figlia dell'ex capitano della Roma e della conduttrice Ilary Blasi, lo ha scritto nelle sue storie Instagram. Si tratta di una frase piuttosto criptica, che ha subito insospettito i suoi fan. In molti, infatti, si sono chiesti se quelle parole fossero riferite a qualcuno in particolare. La giovane, comunque, posta spesso storie in cui lascia intendere di essere impegnata, ma il suo presunto fidanzato continua comunque a rimanere misterioso. Il pensiero pubblicato da Chanel è preso da una pagina che si occupa di oroscopo e segni zodiacali. Secondo i suoi follower, la ragazza non avrebbe postato la frase a caso. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) "una. Dopodiché sta a loro saper sfruttare la chance":dell'ex capitanoRoma econduttrice Ilary, lo ha scritto nelle sue storie Instagram. Si tratta di una frase piuttosto criptica, che ha subito insospettito i suoi fan. In molti, infatti, si sono chiesti se quelle parole fossero riferite a qualcuno in particolare. La giovane, comunque, posta spesso storie in cui lascia intendere di essere impegnata, ma il suo presunto fidanzato continua comunque a rimanere misterioso. Il pensiero pubblicato daè preso da una pagina che si occupa di oroscopo e segni zodiacali. Secondo i suoi follower, la ragazza non avrebbe postato la frase a caso. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Colombo9luglio : @a_alibrandi secondo me quella tipa è troppo femminile per essere veramente una soldatessa, che di solito sono masc… - xharrysdimples : RT @Loredana_Dana75: @_soleilandia_ Io spero con tutto il cuore non capiti mai una cosa del genere a te o a tua figlia! Evidentemente non s… - toffano88 : RT @dicoleparolacce: A me fa incazzare una cosa in particolare: tutti vengono capiti trattati come persone con sentimenti eccetto Antonella… - MARIO83733913 : RT @dicoleparolacce: A me fa incazzare una cosa in particolare: tutti vengono capiti trattati come persone con sentimenti eccetto Antonella… - wallflowerwho : RT @dicoleparolacce: A me fa incazzare una cosa in particolare: tutti vengono capiti trattati come persone con sentimenti eccetto Antonella… -