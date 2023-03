Caparezza e la fuga di M49 | orso impavido

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 marzo 2023) Papillon, lo chiamano così. E lo chiamano così perché così l’ha chiamato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, credo a ragione. È undel trentino, famoso per le continue fughe di cui è stato protagonista. Fughe da che? Andiamo con ordine. Negli anni Novanta in trentino gli orsi erano praticamente spariti. Non estinti, certo, perché la sparizione da una singola zona di un animale che però popola altri luoghi non si può definire così, ma sicuramente una delle specie caratterizzanti un tempo quei luoghi era sparita. Così, per quella voglia tutta umana di provare a mettere le pezze a errori puramente umani, si decise di ripopolare il trentino di orsi, andando a prelevarli nella non troppo distante Slovenia. Una decina di esemplari, tanto per dare alla natura una possibilità, possibilità che in effetti la natura seppe cogliere, al punto che le unità si ...