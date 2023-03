(Di venerdì 17 marzo 2023) Pisa, L'uomo nelle settimane scorse era stato a La Spezia per delle cure. E' ricoverato a Malattie infettive, il primario Falcone: 'Sta bene. Individuati antifungini che funzionano'

Pisa, L'uomo nelle settimane scorse era stato a La Spezia per delle cure. E' ricoverato a Malattie infettive, il primario Falcone: 'Sta bene. Individuati antifungini che funzionano'Uno su tutti è la, il 'fungo killer' che sta preoccupando i vari micologi nel mondo perché innanzitutto si sta rivelando resistente a tutti i farmaci ed è mutato dai cambiamenti ...... sono in grado di sviluppare una forte resistenza ai farmaci (tanto che oggi si parla di antimicrobico - resistenza , un termine più ampio di antibiotico - resistenza ); la, un fungo ...

Candida auris, il super fungo isolato in un paziente. E' il primo caso LA NAZIONE

Individuati antifungini che funzionano" Pisa, 17 marzo 2023 - E' il primo caso isolato in Toscana, a Pisa, di Candida auris, definita il super fungo. Trovato per la prima volta nel 2009 in Giappone da ...