Calendario sci alpino oggi: orario Team Event Soldeu, programma, tv, streaming, tabellone dell'Italia (Di venerdì 17 marzo 2023) oggi, venerdì 17 marzo 2023, proseguiranno a Soldeu (Andorra), le Finali della Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino: è in programma il Team Event alle ore 12.00, che vedrà al via 6 Paesi. L'Italia sarà in gara con Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Corrado Barbera e Filippo Della Vite. LA DIRETTA LIVE DEL Team Event DI SCI alpino ALLE 12.00 La diretta tv del Team Event di sci alpino sarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di RaiPlay, eurosport.it e discovery+, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

