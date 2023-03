Calendario quarti di finale Champions League 2022/2023: programma, date, orari e tv andata e ritorno (Di venerdì 17 marzo 2023) Ufficiali gli accoppiamenti valevoli per i quarti di finale di Champions League 2022/23. Tre italiane continuano il loro percorso giocandosi il passaggio nella semifinale della competizione. Le sfide valevoli per l’andata dei quarti si giocheranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile, il ritorno invece sarà il 18 e il 19 aprile. Il Calendario ufficiale sarà noto nel pomeriggio, ciò che è ufficiale è che tutte le sfide verranno giocate alle ore 21. Le sfide del martedì saranno visibili su Sky e Mediaset, mentre quelle del mercoledì su Amazon, Sky e Mediaset. Ricordiamo che l’Amazon Prime può trasmettere solo il match di un’italiana, ecco perché nel caso in cui saranno due italiane a giocare di mercoledì, la piattaforma ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Ufficiali gli accoppiamenti valevoli per ididi/23. Tre italiane continuano il loro percorso giocandosi il passaggio nella semidella competizione. Le sfide valevoli per l’deisi giocheranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile, ilinvece sarà il 18 e il 19 aprile. Ilufficiale sarà noto nel pomeriggio, ciò che è ufficiale è che tutte le sfide verranno giocate alle ore 21. Le sfide del martedì saranno visibili su Sky e Mediaset, mentre quelle del mercoledì su Amazon, Sky e Mediaset. Ricordiamo che l’Amazon Prime può trasmettere solo il match di un’italiana, ecco perché nel caso in cui saranno due italiane a giocare di mercoledì, la piattaforma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Calendario quarti di finale #ChampionsLeague 2022/2023: programma, date, orari e tv andata e ritorno - LMilan_07 : Come si incastrano i quarti con il calendario di #SerieA: Lecce-Napoli Salernitana-inter Milan-Empoli ANDATA QUART… - infoitsport : Sorteggio quarti Champions League, calendario incontri entro le 18! Curiosità su Milan ed Inter - CalcioNapoli24 : - CalcioFinanza : #Champions League, dal calendario a chi giocherà per primo in casa, passando per il caso particolare di #Inter e Mi… -