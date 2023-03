Calendario Italia ai Mondiali femminili curling 2023: programma, orari e diretta tv (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Calendario dell’Italia ai Mondiali femminili di curling 2023, in programma da sabato 18 a domenica 26 marzo a Sandviken, in Svezia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare delle azzurre. Le migliori squadre del pianeta sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia scende sul ghiaccio con Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, reduci dal quarto posto agli Europei e determinate a centrare un altro grande risultato STREAMING E TV – Alcune partite saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +, altre saranno visibili in diretta e on demand su The curling Channel. Non è invece ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Ildell’aidi, inda sabato 18 a domenica 26 marzo a Sandviken, in Svezia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare delle azzurre. Le migliori squadre del pianeta sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’scende sul ghiaccio con Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, reduci dal quarto posto agli Europei e determinate a centrare un altro grande risultato STREAMING E TV – Alcune partite saranno visibili instreaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +, altre saranno visibili ine on demand su TheChannel. Non è invece ...

