Calendario Coppa del Mondo Atene 2023 ginnastica ritmica: programma, orari e diretta tv (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Calendario della Coppa del Mondo di Atene 2023 di ginnastica ritmica, in programma da venerdì 17 a domenica 19 marzo: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Si alza il sipario sul massimo circuito internazionale, con la prima tappa che andrà in scena questo weekend sulle pedane della Grecia. Sono in programma gli All-Around per squadre e individualiste, oltre alle consuete Finali di specialità che chiuderanno il fine settimana. Farfalle pronte all'esordio stagionale sei mesi dopo dai Mondiali. Tanta attesa anche per la campionessa del Mondo Sofia Raffaeli, in pedana insieme a Milena Baldassarri e Sofia Maffeis. diretta tv – Non è prevista copertura tv/streaming per l'All-Around, mentre le ...

