Calenda sveglia Schlein, Conte e la Cgil dal sogno populista (e offre un’alternativa al paese) (Di venerdì 17 marzo 2023) Cln, no grazie. Se Elly Schlein (con Maurizio Landini) accarezzava l’idea di un comitatone informale, un tavolo permanente o comunque di un antipasto di coalizione tra i partiti di opposizione, Carlo Calenda l’ha messa giù chiara chiara: «Sul merito dei problemi possiamo discutere sempre, ma niente Comitati di liberazione nazionale anche perché grazie a Dio non c’è il fascismo». La foto di Rimini non è la foto di Firenze della manifestazione antifa e dunque restituisce l’immagine di un’opposizione che regge in quanto tale, ma che non è la prefigurazione di un’alleanza di governo e anche qui è colpa, o merito, di Calenda aver detto alla tavola rotonda ospitata nel congresso della Cgil a Rimini parole lapidarie: «Non potrò governare con voi». Lo ha detto agli altri leader presenti, Elly Schlein, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 17 marzo 2023) Cln, no grazie. Se Elly(con Maurizio Landini) accarezzava l’idea di un comitatone informale, un tavolo permanente o comunque di un antipasto di coalizione tra i partiti di opposizione, Carlol’ha messa giù chiara chiara: «Sul merito dei problemi possiamo discutere sempre, ma niente Comitati di liberazione nazionale anche perché grazie a Dio non c’è il fascismo». La foto di Rimini non è la foto di Firenze della manifestazione antifa e dunque restituisce l’immagine di un’opposizione che regge in quanto tale, ma che non è la prefigurazione di un’alleanza di governo e anche qui è colpa, o merito, diaver detto alla tavola rotonda ospitata nel congresso dellaa Rimini parole lapidarie: «Non potrò governare con voi». Lo ha detto agli altri leader presenti, Elly, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g3m_18 : @franzofFulham @CarloCalenda campano di 'match'. Se ti scorri l'intervento di calenda vedi anche la schlein mentre… - paolino1340 : @iltrumpo Ma se è dal 1994 che è così una accozzaglia di pagliacci che si parla sopra e non si capisce un cazzo! Calenda sveglia… - meltingmax : RT @Ilaria_26: @CarloCalenda Senatore Calenda, retorica a parte, ogni giorno lei si sveglia e pensa come andare contro al PD. Primo Quello… - Ilaria_26 : @CarloCalenda Senatore Calenda, retorica a parte, ogni giorno lei si sveglia e pensa come andare contro al PD. Prim… - 5620_sara : @fabcet Bisognerebbe scoreggiare in faccia a Calenda. Così si sveglia. -