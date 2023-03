Calcio: tifoso entra in campo e tira un pugno a Bianco della Fiorentina | video (Di venerdì 17 marzo 2023) Sivas, in Turchia, durante Sivasspor-Fiorentina gara di ritorno degli ottavi di finale della Conference League è accaduto l'incredibile: poco dopo che Gaetano Castrovilli aveva siglato il 4-1 per la squadra viola, durante l'esultanza dei giocatori un tifoso turco, entrato in campo, ha colpito al volto il giovane centrocampista gigliato Alessandro Bianco che era subentrato pochi minuti prima al posto di Amrabat, procurandogli una frattura al naso e altre ferite al volto. Il centrocampista classe 2002 della Fiorentina è stato subito soccorso dai medici. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. Pochi minuti dopo, sul proprio profilo social il centrocampista della Fiorentina ha pubblicato una foto col nasa ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 marzo 2023) Sivas, in Turchia, durante Sivasspor-gara di ritorno degli ottavi di finaleConference League è accaduto l'incredibile: poco dopo che Gaetano Castrovilli aveva siglato il 4-1 per la squadra viola, durante l'esultanza dei giocatori unturco,to in, ha colpito al volto il giovane centrocampista gigliato Alessandroche era subto pochi minuti prima al posto di Amrabat, procurandogli una frattura al naso e altre ferite al volto. Il centrocampista classe 2002è stato subito soccorso dai medici. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. Pochi minuti dopo, sul proprio profilo social il centrocampistaha pubblicato una foto col nasa ...

