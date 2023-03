Calcio: Premier League, il Crystal Palace esonera Vieira (Di venerdì 17 marzo 2023) Patrick Vieira è stato esonerato dal suo incarico di allenatore del Crystal Palace, ha annunciato il club, 12mo nella classifica della Premier League, a soli tre punti dalla zona retrocessione. "I ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Patrickè statoto dal suo incarico di allenatore del, ha annunciato il club, 12mo nella classifica della, a soli tre punti dalla zona retrocessione. "I ...

Liverpool fuori da tutto: il sogno Bellingham per ripartire, ma serve la Champions... L'ultima brutta notizia di una stagione storta è che Stefan Bajcetic starà fuori per il resto del 2022 - 23. E per il Liverpool è una news peggiore persino dell'eliminazione dalla Champions per mano ... Calcio: Premier League, il Crystal Palace esonera Vieira "I risultati degli ultimi mesi ci hanno messo in una situazione difficile in campionato e abbiamo sentito che era necessario un cambiamento per darci le migliori possibilità di rimanere in Premier ... Brighton, De Zerbi sfida Klopp: aggancio al Liverpool e sogno Europa L'allenatore inoltre, riesce a trasmettere ai propri uomini diverse possibilità anche dal punto di vista tecnico e questo potrebbe portarlo a diventare uno dei tecnici più ambiti in Premier League ma ...