(Di venerdì 17 marzo 2023) Raffaeletorna sul gol annullato al Monza nella trasferta di Verona, con il tacco di Petagna giudicato inall'inizio dell'azione che aveva mandato in rete Caprari per quello che ...

Raffaeletorna sul gol annullato al Monza nella trasferta di Verona, con il tacco di Petagna ... Ilè in evoluzione e le regole possono anche essere cambiate in corsa". . 17 marzo 2023Il tecnico del Monza , Raffaele, ha parlato prima della sfida di campionato contro la Cremonese , in programma all'U - Power Stadium domani alle ore 15.00. Queste le sue parole in conferenza stampa : 'Domani sarà una ..., infine, si sofferma sull'infermeria: "Dany Mota ha recuperato al 100%, potrebbe essere in campo, Rovella e Marlon stanno ancora lavorando a parte. Rovella potrebbe giocare anche se non ...

Calcio: Palladino, regola del fuorigioco si può cambiare - Lombardia Agenzia ANSA

Raffaele Palladino torna a parlare di convocazioni in Nazionale, ribadendo quanto espresso già dopo la vittoria contro l'Empoli, nell'ultimo turno casalingo del suo Monza: "Mi auguro vivamente di ...Dovremo essere bravi a non sottovalutare la gara". Raffaele Palladino è pronto a lanciare il guanto di sfida alla Cremonese, che il Monza ospiterà domani sul terreno amico dell'U-Power Stadium nel ...