Calcio, i convocati dell’Italia per Inghilterra e Malta. 3 novità per Mancini, c’è l’oriundo Retegui (Di venerdì 17 marzo 2023) Sono state diramate ufficialmente oggi, venerdì 17 marzo, le convocazioni del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini per le sfide contro Inghilterra e Malta valevoli come qualificazioni per Euro 2024. LA CARICA DEI 102 Sono 30 i giocatori chiamati da Mancini per questo doppio impegno tra cui Wladimiro Falcone (portiere del Lecce), Alessandro Buongiorno (difensore del Torino) e Mateo Retegui (attaccante del Tigre in Argentina): i tre sono alla prima chiamata con la Nazionale. Il totale dei giocatori chiamati dall’attuale ct, in carica dal 2018, sale dunque a 102. RITORNI, CONFERME E GIOVANI Assenti rispettivamente dal marzo 2018 e dal novembre 2020 tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Darmian (Inter) e Alessio Romagnoli (Lazio). Conferme anche per i senatori Francesco Acerbi (inter), ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Sono state diramate ufficialmente oggi, venerdì 17 marzo, le convocazioni del Commissario Tecnico della Nazionale Robertoper le sfide controvalevoli come qualificazioni per Euro 2024. LA CARICA DEI 102 Sono 30 i giocatori chiamati daper questo doppio impegno tra cui Wladimiro Falcone (portiere del Lecce), Alessandro Buongiorno (difensore del Torino) e Mateo(attaccante del Tigre in Argentina): i tre sono alla prima chiamata con la Nazionale. Il totale dei giocatori chiamati dall’attuale ct, in carica dal 2018, sale dunque a 102. RITORNI, CONFERME E GIOVANI Assenti rispettivamente dal marzo 2018 e dal novembre 2020 tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Darmian (Inter) e Alessio Romagnoli (Lazio). Conferme anche per i senatori Francesco Acerbi (inter), ...

