Calcio, Gianni Infantino rieletto presidente Fifa (Di venerdì 17 marzo 2023) caption id="attachment 155083" align="alignleft" width="150" Gianni Infantino/captionGianni Infantino è stato rieletto presidente della Fifa fino al 2027. Infantino, già alla guida della federazione internazionale dal 2016, subentrato a Sepp Blatter, è stato eletto per acclamazione nel corso del 73° congresso Fifa in corso a Kigali, in Ruanda.Infantino, unico candidato in corsa, sarà presidente nel corso del quadriennio 2023-2027. "L'unica cosa che vi chiedo in questo periodo è di continuare a lavorare insieme per unire la famiglia del Calcio" le prime parole di Infantino dopo la rielezione. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 17 marzo 2023) caption id="attachment 155083" align="alignleft" width="150"/captionè statodellafino al 2027., già alla guida della federazione internazionale dal 2016, subentrato a Sepp Blatter, è stato eletto per acclamazione nel corso del 73° congressoin corso a Kigali, in Ruanda., unico candidato in corsa, sarànel corso del quadriennio 2023-2027. "L'unica cosa che vi chiedo in questo periodo è di continuare a lavorare insieme per unire la famiglia del" le prime parole didopo la rielezione.

