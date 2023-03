Calcio: Francia. Deschamps 'Giroud convocabile finché gioca così' (Di venerdì 17 marzo 2023) ... lo conosco bene e non penso abbia veramente voglia di fare il capitano, anche per via del suo carattere - ha sottolineato l'ex centrocampista della Juve a 'La Gazzetta dello Sport - L'importante è ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) ... lo conosco bene e non penso abbia veramente voglia di fare il capitano, anche per via del suo carattere - ha sottolineato l'ex centrocampista della Juve a 'La Gazzetta dello Sport - L'importante è ...

Calcio: Francia. Deschamps 'Giroud convocabile finché gioca così'
Il ct dei Blues: "Rabiot capitano Lo conosco bene, non penso ne abbia voglia"
ROMA - "E' vero, Olivier non è più così giovane, ma al Milan per esempio c'è Zlatan Ibrahimovic che è pure più vecchio e ... Olivier pur alla sua età può fare il titolare o partire dalla panchina, come già succede nel Milan». Così il ct della nazionale francese, Didier Deschamps, sull'attaccante del Milan Olivier Giroud.

Deschamps: "Brava Serie A, tante squadre avanti è un bene"
Ct della Francia, ha parlato delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: "Tante squadre avanti in Coppa è un bene per il calcio italiano."

Francia: Deschamps convoca 4 "italiani"
La prossima settimana tornano le nazionali e già molti Ct hanno diramato la lista dei convocati come la Francia di Didier Deschamps.