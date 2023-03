Calcio femminile | Serie A | Fiorentina-Roma 1-5 | giallorosse iniziano alla grande la seconda fase

(Di venerdì 17 marzo 2023) E’ ripartita la lunga corsa verso lo scudetto e la salvezza del campionato didiA 2023. Dopo la sosta per le semifinali della Coppa Italia, ha preso il via ladel campionato. Il nuovo format, introdotto a partire dall’attuale stagione sportiva, prevede due poule: la prima da cui uscirà il nome della vincitrice del titolo e delle due squadre qualificateUEFA Women’s Champions League; lache vedrà l’ultima classificata retrocedere e la penultima disputare lo spareggio con ladel campionato diB. Le dieci formazioni non partiranno da zero, ma si porteranno dietro i punti ottenuti nelle prime diciotto giornate. Il regolamento prevede che, in caso di arrivo a pari punti tra due ...

Inarrestabile, semplicemente. La Roma femminile non conosce battuta d'arresto e vince anche in casa della Fiorentina al debutto nella Poule Scudetto. Una gara dominata in lungo e in largo, con le ...