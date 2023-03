Calcio | Europa League | Real Sociedad-Roma 0-0 | giallorossi ai quarti di finale**

(Di venerdì 17 marzo 2023) San Sebastian, 16 mar. -(Adnkronos) - Lacentra la qualificazione aidi finale di. Dopo il successo per 2-0 di una settimana fa all'Olimpico ipareggiano 0-0 contro lanel match di ritorno degli ottavi di finale disputato allae Arena di San Sebastian. Gli spagnoli chiudono l'incontro in dieci per l'espulsione di Fernandez per doppia ammonizione al 98'.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - ZZiliani : Questo è lo schifo del calcio italiano che da decenni istituzioni colluse ci ammanniscono. L’Italia proverà ancora… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - I risultati: ai quarti Leverkusen e St. Gilloise - sportli26181512 : Sorteggi #Europa #League, data e orario dei quarti: quando e dove vederli: Dopo aver superato gli ottavi di finale… - sportli26181512 : #EuropaLeague, le possibili avversarie della #Juventus ai quarti di finale: I bianconeri superano il turno e attend… -

...Perché tra la partita dell'Olimpico e quella di stasera a San Sebastian la Roma ha giocato a:... In particolare una fase difensiva che, insoprattutto, è un bunker. Ma non è mai stata ...La Juventus elimina il Friburgo e festeggia la doppietta italiana ai quarti di finale diLeague . Venerdì 17 marzo, però, dall'urna di Nyon, potrà uscire qualunque accoppiamento, compresi i derby tra squadre della stessa ...La Roma pareggia 0 - 0 a San Sebastián e si qualifica per i quarti di finale diLeague. Dopo la vittoria per 2 - 0 all'Olimpico , il pareggio in casa della Real Socieda basta alla squadra di Mourinho per passare il turno. Queste le parole del tecnico portoghese al termine ...

**Calcio: Europa League, Friburgo-Juventus 0-2, bianconeri ai quarti** La Sicilia

Sfida difficile per gli uomini di Mourinho che non devono perdere in casa dei baschi per proseguire il loro cammino in Europa Giallorossi decisi a passare il turno e approdare ai quarti. Osservando le ...La Roma ottiene un altro ottimo risultato in Europa e dopo aver vinto nella passata stagione ... La prima occasione è di Dybala che su schema da calcio di punizione va al tiro trovando la deviazione ...