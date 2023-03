Calcio: Europa League, gli accoppiamenti dei quarti di finale (Di venerdì 17 marzo 2023) Nyon, 17 mar. (Adnkronos) - Si sono svolti a Nyon i sorteggi dei quarti di finale di Europa League. Due le squadre italiane impegnate nei quarti Juventus e Roma. Si è evitato il derby nei quarti con i bianconeri che se la vedranno con i portoghesi dello Sporting Lisbona che ha eliminato l'Arsenal, mentre la Roma nei quarti affronterà gli olandesi del Feyenoord nella replica della finale di Conference dell'anno scorso vinta dai giallorossi. In semifinale la Juventus è stata sorteggiata dalla parte di Manchester United-Siviglia, mentre la Roma dalla parte di Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Nyon, 17 mar. (Adnkronos) - Si sono svolti a Nyon i sorteggi deididi. Due le squadre italiane impegnate neiJuventus e Roma. Si è evitato il derby neicon i bianconeri che se la vedranno con i portoghesi dello Sporting Lisbona che ha eliminato l'Arsenal, mentre la Roma neiaffronterà gli olandesi del Feyenoord nella replica delladi Conference dell'anno scorso vinta dai giallorossi. In semila Juventus è stata sorteggiata dalla parte di Manchester United-Siviglia, mentre la Roma dalla parte di Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise.

