Calcio Estero Sky Sport 2022 23 - Premier League | Bundesliga | Ligue 1 17 - 18 - 19 Marzo

Leggi su digital-news

(Di venerdì 17 marzo 2023) Da venerdì 17 a domenica 19nella Casa dellodi Sky spazio ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire in diretta anche in streaming su NOW. Le migliori sfide dellainglese, dellatedesca e della1 francese in esclusiva dagli stadi più belli d’Europa, raccontate con passione e competenza dalla squadra di Sky. Nel weekend, in Inghilterra e in Francia si giocheranno le partite della 28^ giornata, in Germania quelle del...