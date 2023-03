Calcio: Crystal Palace. Esonerato il tecnico Vieira (Di venerdì 17 marzo 2023) Il francese era alla guida del club del sud di Londra da diciotto mesi LONDRA (INGHILTERRA) - Il Crystal Palace ha Esonerato il tecnico francese Patrick Vieira dopo 18 mesi alla guida del club del sud ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Il francese era alla guida del club del sud di Londra da diciotto mesi LONDRA (INGHILTERRA) - Ilhailfrancese Patrickdopo 18 mesi alla guida del club del sud ...

Calcio: Crystal Palace. Esonerato il tecnico Vieira Il francese era alla guida del club del sud di Londra da diciotto mesi LONDRA (INGHILTERRA) - Il Crystal Palace ha esonerato il tecnico francese Patrick Vieira dopo 18 mesi alla guida del club del sud di Londra. La squadra del campioni del mondo del 1998 ha racimolato appena 8 punti nelle ultime ... Vieira, fine della corsa: esonerato dal Crystal Palace Sul sito ufficiale del club e sui canali social ecco anche il comunicato della decisione dei vertici societari: "Il Crystal Palace Football Club può confermare che Patrick Vieira ha lasciato il suo ... Calcio: Premier League, il Crystal Palace esonera Vieira Patrick Vieira è stato esonerato dal suo incarico di allenatore del Crystal Palace, ha annunciato il club, 12mo nella classifica della Premier League, a soli tre punti dalla zona retrocessione. "I risultati degli ultimi mesi ci hanno messo in una situazione difficile ...