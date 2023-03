Calcio: Champions, gli accoppiamenti dei quarti di finale (Di venerdì 17 marzo 2023) Nyon, 17 mar. (Adnkronos) - A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League. Le quattro sfide saranno: Real Madrid-Chelsea; Benfica-Inter; Manchester City-Bayern Monaco e il derby italiano Milan-Napoli. Inoltre la vincente di Milan-Napoli affronterà in semifinale la vincente di Inter-Benfica, mentre la vincente di Real Madrid-Chelsea se la vedrà con la vincente tra Manchester City e Bayern Monaco. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Nyon, 17 mar. (Adnkronos) - A Nyon sono stati sorteggiati glideididiLeague. Le quattro sfide saranno: Real Madrid-Chelsea; Benfica-Inter; Manchester City-Bayern Monaco e il derby italiano Milan-Napoli. Inoltre la vincente di Milan-Napoli affronterà in semila vincente di Inter-Benfica, mentre la vincente di Real Madrid-Chelsea se la vedrà con la vincente tra Manchester City e Bayern Monaco.

