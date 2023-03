Calcio | Ballardini ' Contro il Monza voglio il giusto atteggiamento'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ballardini: 'Raramente ho visto una squadra che si allena così bene' - sportface2016 : #Cremonese, #Ballardini: 'Difficile capire perché la squadra a tratti si spegne' - Luxgraph : Monza-Cremonese, conferenza Ballardini: Tsadjout e il dubbio modulo - sportli26181512 : #Monza-#Cremonese: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Marlon?: Palladino e Ballardini alle prese con… - fantapiu3 : #MonzaCremonese: le probabili formazioni. Le possibili scelte di #Palladino e #Ballardini per domani #fantacalcio… -

... con quegli ingredienti che servono per stare ad alto livello, perchè se non hai quelli ingredienti ad alto livello non ci stai", ha continuato. "Noi non cambiamo molto, abbiamo giocato ...'Faccio fatica - ha proseguito- a comprendere come sia possibile che a volte la squadra si spenga. Di vedere una squadra che si allena così bene non ci è capitato tante volte in passato, ...Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici suldi oggi ricordando che ogni ... La squadra di, che nelle ultime cinque partite ha raccolto quattro punti, é ultima a pari ...

Cremonese, Ballardini: «Siamo sotto i riflettori, dobbiamo dare il meglio» La Provincia di Cremona e Crema

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha presentato così, in conferenza stampa, la sfida al Monza. Come ha visto la squadra psicologicamente dopo la sconfitta "Mi stanca ripetere le stesse ...Alla vigilia del match contro la Cremonese di Ballardini, il tecnico dei brianzoli è intervenuto ... avrebbero in funzione del sistema calcio nostrano, oltre che dell’apporto che i biancorossi ...