Caccia ai complici di Messina Denaro | i nomi in codice nelle lettere di Diletta

AGI - "Cugino" era Laura Bonafede, cugina di Emanuele Bonafede, arrestato ieri insieme alla moglie, e figlia del boss di Campobello di Mazara. "Diletta" era invece Lorena Lanceri (indicata anche come "Lesto" o "Tramite"), pure lei ieri in manette, e che in quel modo firmava le sue lettere appassionate indirizzate a Matteo Messina Denaro ("...Quel regalo sei tu"). Ma nell'ordinanza con cui gip di Palermo, Alfredo Montando, ha disposto l'arresto ieri della coppia, spuntano altri alias, nomi in codice su cui si cerca di fare chiarezza per fare terra bruciata delle complicita': Squallido, Romena, Bagnino, Blu, e Depry. Una modalità ricorrente utilizzata nelle comunicazioni di e con il padrino di Castelvetrano, catturato a Palermo il 16 gennaio.

