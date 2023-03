Bus turistici, da inizio aprile l’apertura del parcheggio di via Rovelli (Di venerdì 17 marzo 2023) Bergamo. Aprirà i cancelli il prossimo 1 aprile il parcheggio di via Rovelli nell’aera individuata all’ex Dogana e sarà destinato alla sosta dei bus turisti. Un’operazione congiunta, tra Comune e Atb, volta a favorire una serie di servizi di trasporto dedicati ai turisti e ai cittadini per favorire la visita in Città Alta, con lo scopo, anche, di decongestionare l’afflusso alla funicolare bassa, quello dei visitatori e, anche, cambiare, migliorando, la destinazione dei parcheggi dei bus turistici. L’area considerata è quella gestita all’interno della partita che ha visto garantita la concessione della stessa al Comune, consegnando, di fatto, ad Atb l’onere di gestirla e di garantirne la sosta dei mezzi. L’importo per la riqualificazione dello stesso si è delineato nell’ordine di 300mila euro, investito sostenuto ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Bergamo. Aprirà i cancelli il prossimo 1ildi vianell’aera individuata all’ex Dogana e sarà destinato alla sosta dei bus turisti. Un’operazione congiunta, tra Comune e Atb, volta a favorire una serie di servizi di trasporto dedicati ai turisti e ai cittadini per favorire la visita in Città Alta, con lo scopo, anche, di decongestionare l’afflusso alla funicolare bassa, quello dei visitatori e, anche, cambiare, migliorando, la destinazione dei parcheggi dei bus. L’area considerata è quella gestita all’interno della partita che ha visto garantita la concessione della stessa al Comune, consegnando, di fatto, ad Atb l’onere di gestirla e di garantirne la sosta dei mezzi. L’importo per la riqualificazione dello stesso si è delineato nell’ordine di 300mila euro, investito sostenuto ...

