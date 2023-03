Burocrazia | un punto debole italiano anche nel campo della diplomazia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 marzo 2023) Avevano appuntamento il primo Marzo 2023 a Trieste al consolato di Romania i genitori del 13enne A. , figlio di romeni nato in Italia, che rischiava di non prender parte alla gita di classe a Nizza in calendario il 23 marzo perchè senza passaporto nè carta d’identità valida per l’estero. Quando una decina di giorni fa sul tavolo del console Cosmin Victor Lotreanu arrivò la rassegna stampa dei quotidiani italiani con l’articolo de Il Gazzettino di Belluno che riguardava il 13enne di Trichiana, la macchinasi mise in moto in una lotta contro il tempo dall’esito allora incerto, oggi un po’ più definito e confortante. Era successo che il papà di A., appena saputo che la metagita di classe era all’estero e che quindi era necessario avere il passaporto, si era collegato al sito del consolato per avviare la ...