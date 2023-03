“Buon compleanno Taurasi” | trentennale della DOC per il principe della vitivinicoltura

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in programma per lunedì, 20 marzo, con inizio alle ore 11.00, presso il CircoloStampa al Corso Vittorio Emanuele II di Avellino la conferenza stampa di presentazione di “”, evento promosso dal GAL Irpinia e dal Comune diin occasione deldel riconoscimentoDenominazione di Origine Controllata e Garantita per ilirpina e campana. L’iniziativa si svolgerà i prossimi 25 e 26 marzo anella splendida location del Castello Marchionale che ormai da anni custodisce il patrimonio del più blasonato vino rosso del Sud Italia. L’evento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : buon compleanno Pinso ?? - Azzurri : ?? Buon compleanno a Giovanni #Trapattoni che festeggia 8??4?? anni ?? Hall of Fame del Calcio Italiano ??… - Giorgiolaporta : Buon compleanno alla mia #Italia, buon #17marzo al Paese più bello del mondo. Buona festa dell’#UnitadItalia a chi… - Duck170 : RT @ACCPI1946: Buon compleanno @DarioCataldo ?? - n_kuppin : RT @RS_rouqiu: #??????2023 #????????2023 ????Feliciano & Lovino Vargas???? Buon Compleanno! -

Commenta per primo, Chino . Sono 47 oggi per uno dei calciatori più amati nella storia lunga 115 anni dell'Inter , nonostante un palmarés non propriamente ricchissimo di trofei. Ben diverso è il ...Scegli ora NordVPN e scopri il tuo regalo In occasione deldi NordVPN il regalo è per te Perché NordVPN viene considerato come il miglior provider sul mercato delle Virtual Private Network...... che è passata in struttura per fare alla signora Quarini i suoi migliori auguri didi persona.

Buon compleanno dolcezza: le merendine italiane compiono 70 anni la Repubblica

Buon compleanno, Chino. Sono 47 oggi per uno dei calciatori più amati nella storia lunga 115 anni dell'Inter, nonostante un palmarés non propriamente ricchissimo di trofei. Ben diverso è il ...I fan spagnoli hanno voluto far recapitare questo messaggio alla loro VIP preferita sia per augurarle – seppur in ritardo – un buon compleanno, ma anche per farle sapere che continuano a supportarla e ...