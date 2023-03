Bufera in arrivo su Trump: il primato giuridico dell'ex presidente Usa (Di venerdì 17 marzo 2023) Non finiscono mai i guai per Donald Trump. La procura distrettuale di Manhattan si starebbe preparando a incriminare l'ex presidente Usa in connessione con il presunto pagamento in nero alla porno star Stormy Daniels. Secondo quanto riferisce la rete Wnbc Trump è accusato di aver pagato Daniels nell'ottobre 2016 per evitare che raccontasse ai giornali la sua breve relazione con il tycoon, una rivelazione che avrebbe potuto influenzare il risultato delle imminenti elezioni presidenziali, che si sarebbero tenute un mese dopo. Se incriminato, Trump diventerebbe il primo ex inquilino della Casa Bianca della storia a dover affrontare un processo penale. Negli scorsi giorni i legali dell'attrice hard hanno riferito che la loro assistita ha ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) Non finiscono mai i guai per Donald. La procura distrettuale di Manhattan si starebbe preparando a incriminare l'exUsa in connessione con il presunto pagamento in nero alla porno star Stormy Daniels. Secondo quanto riferisce la rete Wnbcè accusato di aver pagato Daniels nell'ottobre 2016 per evitare che raccontasse ai giornali la sua breve relazione con il tycoon, una rivelazione che avrebbe potuto influenzare il risultatoe imminenti elezioni presidenziali, che si sarebbero tenute un mese dopo. Se incriminato,diventerebbe il primo ex inquilinoa Casa Biancaa storia a dover affrontare un processo penale. Negli scorsi giorni i legali'attrice hard hanno riferito che la loro assistita ha ...

