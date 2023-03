Bucciano | il Comune diventa digitale | nuovi servizi per rendere ancora più immediato il rapporto con l’Ente

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer avvicinare, ancor di più,comunale alla Comunità grazie al “ponte” rappresentato dalle nuove tecnologie e dalla digitalizzazione. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Matera, sfruttando le possibilità del Pnrr, ha conquistato un nuovo finanziamento – per 156.000 euro – che consentirà di attivare una serie diche agevoleranno e renderanno piùiltra il cittadino ed il Municipio. Nel dettaglio, saranno attivati: una piattaformache permetterà di dialogare con i cittadini attraverso l’applicazione Spid-Cie; Un portale per i pagamenti digitali per quelli che si servono del circuito Pago-Pa; Notifiche digitali di atti; La ristrutturazione del sito internet istituzionale grazie al quale i cittadini potranno ...

La società 'Ristorò' aveva gestito per conto deldi Benevento il servizio di mensa scolastica . Stesso servizio anche per Rsa e centri psichiatrici dell'Asl a Morcone , Puglianello,, ...Il Sindaco diSen. Domenico Matera unitamente all'amministrazione comunale ha voluto ringraziare il Cav. Giovanni Carolla per aver voluto far dono alla comunità didi dispositivi di protezione individuale durante il periodo di emergenza pandemica. Un gesto di straordinaria solidarietà ed impegno civico, in un momento particolarmente difficile per l'...Lo stesso Senatore Matera, nelle sue vesti di sindaco di, aveva già comunicato alla Corte dei Conti il 7 Febbraio come ilda lui guidato non avrebbe approvato tale schema di Statuto ...

