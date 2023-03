Bruscolotti | “Numero 10? Kvaratskhelia non è il nuovo Maradona”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Beppedichiara che, in merito alla questione relativa alla maglia10,non è ilBeppenon è d’accordo nella concessione della maglia10 a Kvicha. Lo storico capitano del Napoli, che ha ceduto la fascia a Diego Armandonell’epoca d’oro, è consapevole della bravura del georgiano ma non lo considera ancora l’erede. Queste le sue parole ai microfoni di Canale 21: “Io rispetto il parere di tutti – ha detto – ma ognuno di noi ha visto con i propri occhi cosa ha fatto Diego Armando, quello che riusciva a compiere già a 16 anni… Determinati accostamenti fanno parte della fantasia. Ognuno di noi può esprimere il suo pensiero, però ...

