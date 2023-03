Brescia-Genoa sabato 18 marzo 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici | diretta TV

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ilè ultimo nella classifica di Serie B 2022-23 ma la salvezza è a due soli punti dunque nulla è perduto per i lombardi, mentre ilè impegnato nella strenua difesa di un secondo posto che se mantenuto fino alla fine del campionato varrebbe il ritorno in Serie A. La squadra di Gastaldello InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jully07510879 : RT @Frendrupismo: Brescia Genoa: al Var un barese. MA È ZANGRILLO LEAGUE SIGNORI - persemprecalcio : ???? In conferenza stampa, Alberto #Gilardino, ha analizzato la sfida del #Genoa contro il #Brescia, match valido per… - rep_genova : Genoa a Brescia, Gilardino punta ancora su Gudmundsson: 'Può fare la differenza' [aggiornamento delle 16:14] - serieB123 : Brescia-Genoa, Gilardino: le condizioni di Coda e l'elogio a Gudmundsson - Luxgraph : Brescia-Genoa, Gilardino: le condizioni di Coda e l'elogio a Gudmundsson -

Ascoli - Venezia esono partite della trentesima giornata di Serie B e si giocano sabato: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. E adesso per l 'Ascoli si inizia a fare difficile, soprattutto ...Trasferta insidiosa per ilatteso domani, sabato 18 marzo, adopo i due successi consecutivi casalinghi che hanno permesso ai rossoblù di Gilardino di consolidare il secondo posto. Di fronte l'ultima del ...Trasferta insidiosa per ilatteso domani adopo i due successi consecutivi casalinghi che hanno permesso ai rossoblù di Gilardino di consolidare il secondo posto. Di fronte l'ultima del campionato ma il tecnico ...

Brescia-Genoa, i rischi delle big e il Cagliari aggrappato a Lapadula Gazzetta

Sampdoria, il Brescia di Gastaldello sfida il Genoa e il difensore rivive le grandi battaglie nei derby della Lanterna. Le parole Quella contro il Genoa, per il Brescia di Daniele Gastaldello, è una ...Ascoli-Venezia e Brescia-Genoa sono partite della trentesima giornata di Serie B e si giocano sabato: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. E adesso per l‘Ascoli si inizia a fare difficile ...