Bredene Koksijde Classic | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di venerdì 17 marzo 2023) Continuano le cosiddette semihe nel nord Europa. In Belgio venerdì 17 marzo si disputerà la 20a, che lo scorso anno fu vinta in volata da Pascal Ackermann davanti a Hugo Hofstetter e Tim Merlier. Due italiani figurano tra i vincitori di questa corsa, ovvero Danilo Napolitano (2006) L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Milano-Sanremo:tv eRonde van Drenthe:tv e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : Percorso e Partecipanti Bredene Koksijde Classic 2023 - SpazioCiclismo : Partenti e dorsali della #BredeneKoksijdeClassic - SpazioCiclismo : La #BredeneKoksijde, corsa di un giorno belga, si svolgerà venerdì 17 marzo. -

...Laigueglia 4 marzo Strade Bianche 5 - 12 marzo Parigi - Nizza 6 - 12 marzo Tirreno - Adriatico 15 marzo Danilith Nokere Koerse 15 marzo Milano - Torino 16 marzo GP de Denain 17 marzo...... Strade Bianche 5 - 12 marzo: Parigi - Nizza 6 - 12 marzo: Tirreno - Adriatico 15 marzo: Danilith Nokere Koerse 15 marzo: Milano - Torino 16 marzo: GP de Denain 17 marzo:Classic 18 ......Laigueglia 4 marzo Strade Bianche 5 - 12 marzo Parigi - Nizza 6 - 12 marzo Tirreno - Adriatico 15 marzo Danilith Nokere Koerse 15 marzo Milano - Torino 16 marzo GP de Denain 17 marzo...

Percorso e Partecipanti Bredene Koksijde Classic 2023 ... SpazioCiclismo

Jonas Rickaert staat in de Bredene Koksijde Classic weer aan de start van een koers. Na een tweede operatie aan een vernauwde liesslagader is hij weer helemaal klaar om te koersen. Jonas Rickaert ...Het Vlaamse wielervoorjaar gaat vandaag verder met de Bredene Koksijde Classic. Op papier een sprinterskoers, maar wellicht steken aanvallers daar een stokje voor. Hellingen zijn zeer zeldzaam in de ...