Brasile | le bande criminali seminano il terrore per la terza notte consecutiva

Leggi su tag24

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ilè in subbuglio e non a causa dei bolsonaristi. Come succede spesso in America Latina, il problema sono le. Per ladi fila, diverse città brasiliane stanno soffrendo per gravi disordini causate dalle gang di predoni. I membri della banda hanno dato fuoco agli autobus e hanno effettuato attacchi ... TAG24.