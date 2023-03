Boxe | Mondiali femminili 2023 | Alessia Mesiano subito fuori a Nuova Delhi

(Di venerdì 17 marzo 2023) La testa di serie numero tre del tabellone della categoria -60kg aididi, l’azzurraeliminata ai sedicesimi di finale in India. La trentunenne di Latina ha ceduto con verdetto unanime per 5-0 (due 30-27 e tre 29-28) alla cinese Wenlu Yang.era l’unica azzurra impegnata ieri allo Jadhav Indoor Hall, mentre domani saliranno sul ring ben tre italiane: Roberta Bonatti (-48 kg) contro l’uzbeka Fazilova, Angela Carini (-66 kg) contro la francese Sovinco e Olena Savhcuk (-54 kg) contro la serba Zekic nei sedicesimi di finale. SportFace.

San Prisco . Il Mondiale femminile di pugilato è iniziato. A Nuova Delhi, in India, è partita la caccia alle medaglie e nel primo giorno è salita sul ring una campana. Si tratta di Sirine Charaabi, ...Iniziano bene per l'Italia i Mondiali femminili di boxe, in corso di svolgimento in India, a Nuova Delhi. Nella kermesse iridata, alla quale partecipano 380 atlete, esordio oggi per due delle otto azzurre presenti nella prima ...

