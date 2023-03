Boxe femminile, Alessia Mesiano eliminata al primo turno! Scivolone ai Mondiali, Wenlu Yang batte l’azzurra (Di venerdì 17 marzo 2023) Alessia Mesiano saluta già al primo turno i Mondiali 2023 di Boxe femminile. l’azzurra è stata sconfitta dalla cinese Wenlu Yang per verdetto unanime (5-0: due 30-27 e tre 29-28) sul ring del K.D. Jadhav Indoor Hall di New Delhi (India). l’azzurra ha sofferto tremendamente contro l’asiatica e ha chiuso prematuramente la propria avventura in questa rassegna iridata: i sedicesimi di finale della categoria fino a 60 kg si sono rivelati fatali per il nostro peso leggero, che lo scorso anno fu capace di mettersi al collo una splendida medaglia di bronzo dopo le due gioie tra i pesi piuma (fu Campionessa del Mondo tra le 57 kg nel 2016, due anni dopo il bronzo ottenuto a Jeju City). La 31enne laziale, testa di serie numero 3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023)saluta già alturno i2023 diè stata sconfitta dalla cineseper verdetto unanime (5-0: due 30-27 e tre 29-28) sul ring del K.D. Jadhav Indoor Hall di New Delhi (India).ha sofferto tremendamente contro l’asiatica e ha chiuso prematuramente la propria avventura in questa rassegna iridata: i sedicesimi di finale della categoria fino a 60 kg si sono rivelati fatali per il nostro peso leggero, che lo scorso anno fu capace di mettersi al collo una splendida medaglia di bronzo dopo le due gioie tra i pesi piuma (fu Campionessa del Mondo tra le 57 kg nel 2016, due anni dopo il bronzo ottenuto a Jeju City). La 31enne laziale, testa di serie numero 3 ...

