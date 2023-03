Borseggi a Milano, il videomaker che li filma: "Non riesco a girarmi dall'altra parte" (Di venerdì 17 marzo 2023) "Non riesco a girarmi dall'altra parte. La nostra non e' caccia, pero' non possiamo risolvere noi il problema". Cosi' il videomaker Lazza Ramo, videoreporter di "Milano Bella da Dio" che filma gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) "Non. La nostra non e' caccia, pero' non possiamo risolvere noi il problema". Cosi' ilLazza Ramo, videoreporter di "Bella da Dio" chegli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giofrassinesi : Bellissimi report di striscia su I borseggi in metro a Milano , ma li vedono solo i cittadini o chi è preposto al m… - b66geyman : RT @fab_brink: A Milano hanno un problema con le borseggiatrici in metro, quindi il ministero dell'interno anziché affrontare il problema d… - Fran_Zuccarello : RT @fab_brink: A Milano hanno un problema con le borseggiatrici in metro, quindi il ministero dell'interno anziché affrontare il problema d… - Mary_j95e : RT @fab_brink: A Milano hanno un problema con le borseggiatrici in metro, quindi il ministero dell'interno anziché affrontare il problema d… - ciocc0latino : RT @fab_brink: A Milano hanno un problema con le borseggiatrici in metro, quindi il ministero dell'interno anziché affrontare il problema d… -