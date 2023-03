(Di venerdì 17 marzo 2023) Piazza Affari gira ina fine mattinata con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,4% a 25.812 punti. In rialzo a 192,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento ...

TgLa7 : #Borsa: Milano sprofonda (-4,2%), raffica di sospensioni ++ In asta di volatilità anche Mps, Bper, Tim, Mediobanca… - ansa_economia : Borsa: Milano in calo (-0,4%), bene Tenaris, Eni e Saipem. Scivolone di Mps (-4%), giù anche Fineco, Leonardo e Ita… - ansa_economia : Borsa: Milano rallenta (+0,4%), bene Saipem ed Eni, frena Mps. Riducono il rialzo Banco Bpm, Intesa e Unicredit, gi… - fisco24_info : Borsa: Milano in calo (-0,4%), bene Tenaris, Eni e Saipem: Scivolone di Mps (-4%), giù anche Fineco, Leonardo e Ita… - fisco24_info: Borsa: Milano rallenta (+0,4%), bene Saipem ed Eni, frena Mps: Riducono il rialzo Banco Bpm, Intesa e Unicredit, gi…

Piazza Affari gira in calo a fine mattinata con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,4% a 25.812 punti. In rialzo a 192,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento ...Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Fineco rispetto al principale indice delladi, e ciò rende ...Perche' la Credit Suisse e' nei guai(+1,44%) è la migliore davanti a Madrid (+1,15%), Londra (+1,1%), Francoforte (+0,9%), Parigi (+0,75%) e Zurigo (+0,33%), dove gira in calo Credit Suisse (...

Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,4%). Lagarde tranquillizza i mercati. Sul podio Iveco, Moncler e ... Milano Finanza

Con riforma ridurre carico e contrastare evasione' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - 'La Legge delega sul fisco e' stata un po' frettolosamente bocciata da alcuni. Noi lavoriamo per ...Proseguire con il percorso delle riforme strutturali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - "Pensiamo, e lo diciamo da tempo, che sia molto importante che si continui con le riforme ...