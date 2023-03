(Di venerdì 17 marzo 2023)ilPiazza Affari al traguardo di metà seduta, (Ftse Mib - 1% a 25.662 punti). Stabile a 192,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ...

TgLa7 : #Borsa: Milano sprofonda (-4,2%), raffica di sospensioni ++ In asta di volatilità anche Mps, Bper, Tim, Mediobanca… Borsa: nuovo tonfo Credit Suisse spegne entusiasmi, Milano Girano in calo le principali borse europee con i futures Usa negativi, invertendo la rotta di una giornata partita… Borsa: Milano amplia calo (-1%), scivolone di Mps, tiene Saipem: Giù anche Fineco, Leonardo e Italgas

***: Europa peggiora con future Usa in rosso,tocca - 1% (RCO). 17 - 03 - 23 13:47:35 (0335) 0 NNNNAmplia il calo Piazza Affari al traguardo di metà seduta, (Ftse Mib - 1% a 25.662 punti). Stabile a 192,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ...Ma è il nuovo tonfo di Credit Suisse , sulladi Zurigo, che contribuisce a smorzare l'... A, si muove sotto la parità il FTSE MIB , che scende a 25.831 punti, con uno scarto percentuale ...

Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,4%). Lagarde tranquillizza i mercati. Sul podio Iveco, Moncler e ... Milano Finanza

Borse europee ben impostate in avvio dopo le ultime sedute turbolente. Il Dax guadagna lo 0,85%, il Cac40 lo 0,81%, il Ftse100 lo 0,77% e il Ftse Mib l’1,37% a 26.273 punti. Attenzione, però, che è il ...La Borsa degli Stati Uniti dovrebbe aprire in lieve ribasso. Future Nasdaq -0,1%, Future S&P500 -0,3%. La Bce si riunisce per valutare la situazione delle banche La Banca centrale europea ha convocato ...