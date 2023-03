Borsa: Europa positiva, gira in calo Credit Suisse, Milano +1,4% (Di venerdì 17 marzo 2023) Borse europee positive con i futures Usa in rialzo alla fine della settimana nera delle banche mondiali. Dopo i casi di Swb e First Republic Bank negli Usa e di Credit Suisse in Svizzera, con i ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Borse europee positive con i futures Usa in rialzo alla fine della settimana nera delle banche mondiali. Dopo i casi di Swb e First Republic Bank negli Usa e diin Svizzera, con i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Avvio di seduta positivo per Piazza Affari e le principali borse europee. #ANSA - ciccolombo : RT @Agenzia_Ansa: Avvio di seduta positivo per Piazza Affari e le principali borse europee. #ANSA - studiomarzocchi : Ultima Ora: Borsa di oggi 17 marzo, l’Europa parte bene: Milano e Parigi a +0,9% #economia #italia #governo… - Italian : Avvio positivo per Piazza Affari e le Borse europee - Agenzia_Ansa : Avvio di seduta positivo per Piazza Affari e le principali borse europee. #ANSA -