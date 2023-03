Borsa di Milano oggi 16 marzo 2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano – . Il crollo di Credit Suisse manda in frantumi il rimbalzo della vigilia con la Borsa di Milano che, come le altre Piazze europee, si avvita e cede alla fine il 4,6% con il Ftse Mib a 25.565 punti. Giù le banche con Mps che fuori dal L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Borsa Milano bene (+0,8%) con Leonardo, Eni e Tim, vola Ovs Borsa Milano incerta con Europa in attesa Bce, bene Eni Borsa Milano debole con Europa dopo Powell, banche tengono Borsa di Milano oggi 2 dicembre 2022 Borsa di Milano oggi 10 febbraio 2023 ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 17 marzo 2023)– . Il crollo di Credit Suisse manda in frantumi il rimbalzo della vigilia con ladiche, come le altre Piazze europee, si avvita e cede alla fine il 4,6% con il Ftse Mib a 25.565 punti. Giù le banche con Mps che fuori dal L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:bene (+0,8%) con Leonardo, Eni e Tim, vola Ovsincerta con Europa in attesa Bce, bene Enidebole con Europa dopo Powell, banche tengonodi2 dicembre 2022di10 febbraio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Borsa: Milano sprofonda (-4,2%), raffica di sospensioni ++ In asta di volatilità anche Mps, Bper, Tim, Mediobanca… - Giovann81691038 : RT @mavakagher: Seguo la gestione dell'ordine pubblico a Napoli e mi rattristo; seguo il crollo della borsa di Milano e mi dispero; seguo l… - GianniBerici : RT @mavakagher: Seguo la gestione dell'ordine pubblico a Napoli e mi rattristo; seguo il crollo della borsa di Milano e mi dispero; seguo l… - bizcommunityit : #Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+2,4%). In testa Interpump, Unicredit e Moncler - MilanoFina… - bizcommunityit : #Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,4%). Lagarde ... #finanzaemercati -