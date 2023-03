Bonus veicoli sicuri 2023: requisiti, come fare domanda e data di scadenza (Di venerdì 17 marzo 2023) . Il Bonus riguarderebbe quello inerente le revisioni dell’auto. Tale agevolazione, spetterebbe a tutte le persone che hanno sottoposto il proprio veicolo a controlli di revisione, con queste previste obbligatoriamente dal codice della strada. Tali operazione, che si svolgono ogni anno, devono essere state effettuate nel 2022. La scadenza per richiedere l’aiuto, è impostata al 2022. Il Bonus veicoli sicuri 2023 E’ un Bonus dalle piccole dimensioni, visto che si tratta di un aiuto che si aggira sui 9,95 euro. L’idea di tale agevolazione, sarebbe quella di compensare almeno in parte i costi per le operazioni di revisione delle proprie automobili. Tali controlli, infatti, a livello di costo sarebbero aumentate proprio con l’avvio della crisi energetica ed economica. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) . Ilriguarderebbe quello inerente le revisioni dell’auto. Tale agevolazione, spetterebbe a tutte le persone che hanno sottoposto il proprio veicolo a controlli di revisione, con queste previste obbligatoriamente dal codice della strada. Tali operazione, che si svolgono ogni anno, devono essere state effettuate nel 2022. Laper richiedere l’aiuto, è impostata al 2022. IlE’ undalle piccole dimensioni, visto che si tratta di un aiuto che si aggira sui 9,95 euro. L’idea di tale agevolazione, sarebbe quella di compensare almeno in parte i costi per le operazioni di revisione delle proprie automobili. Tali controlli, infatti, a livello di costo sarebbero aumentate proprio con l’avvio della crisi energetica ed economica. ...

