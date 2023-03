Bonus vacanze per gli studenti: come richiederlo e cosa devi sapere (Di venerdì 17 marzo 2023) Tre i bandi pubblicati dall’INPS per soggiorni di studio e per vacanze in Italia e all’estero a beneficio degli studenti. Scopriamo quali sono e come avanzare la domanda. Si chiama Bonus vacanze studenti 2023 ed é rivolto agli studenti figli di lavoratori dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione. Può essere utilizzato per soggiorni dedicati allo studio delle lingue ed a vacanze tematiche, sia in Italia sia in Paesi europei ed extraeuropei. Tra i bandi che rompono il Bonus vacanze studenti 2023 pubblicato dall’INPS – ILoveTrading.itSono in totale tre: “Estate INPSieme Italia 2023”, per diversi soggiorni di studio in Italia; “Estate INPSieme estero”, per soggiorni di studio in Paesi ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 17 marzo 2023) Tre i bandi pubblicati dall’INPS per soggiorni di studio e perin Italia e all’estero a beneficio degli. Scopriamo quali sono eavanzare la domanda. Si chiama2023 ed é rivolto aglifigli di lavoratori dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione. Può essere utilizzato per soggiorni dedicati allo studio delle lingue ed atematiche, sia in Italia sia in Paesi europei ed extraeuropei. Tra i bandi che rompono il2023 pubblicato dall’INPS – ILoveTrading.itSono in totale tre: “Estate INPSieme Italia 2023”, per diversi soggiorni di studio in Italia; “Estate INPSieme estero”, per soggiorni di studio in Paesi ...

