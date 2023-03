Bonus asilo nido 2023 | importi e come richiederlo

(Di venerdì 17 marzo 2023) . Il governo di Giorgia Meloni avrebbe pensato a un contributo, al fine di aiutare le famiglie con le rette degli asili nidi. In tale contributo, oltretutto, sarebbero garantire anche quelle prestazioni volte all’assistenza domiciliare in favore dei bambini. Per far sbloccare quest’ultimo aiuto, i bimbi devono avere meno di 3 anni e dimostrare di essere affetti da gravi forme patologiche. Ilper ilGià da ora, si potrà fare domanda per beneficiare delper questo. In tal senso, sarebbe un aiuto necessario per tantissime famiglie italiane, considerato anche l’aumento delle bollette, della benzina o dei prodotti di prima necessità. Avere uno sgravio almeno sull’istruzione dei figli, risulterebbe una mano non da ...

