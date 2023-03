Bono & The Edge | A Sort of Homecoming con David Letterman | la recensione | un viaggio nelle radici degli U2

(Di venerdì 17 marzo 2023) Lo speciale documentario; The: Aofconarriva su Disney+ per accompagnare gli spettatori in unalla scoperta delleU2; ecco la nostra. Nonostante l'uscita in contemporanea dell'album Songs of Surrender, lo speciale documentario; The: Aofconnon punta la sua attenzione sulla creazione della nuova versione dei brani classici, ma propone un divertente, e a tratti, emozionante, ritratto delle origini della band e del legame indissolubile tra gli U2 e l'Irlanda. ...

AnnaUna maxi raccolta di 40 successi con arrangiamenti inediti. Out anche 'and The Edge, a sort of Homecoming', il documentario con David Letterman. Gli inizi della carriera, la crisi, il concerto all'Ambassador Cinema di ...Davanti alle telecamere i due rocker irlandesi non hanno nemmeno esitato ad ammettere che l' attivismo diha causato in più occasioni delle tensioni tra i membri, specialmente nei casi in cui la ...

Bono, alla scoperta delle radici degli U2 con David Letterman: su Disney+ il doc ti porta in Irlanda la Repubblica

I 40 anni degli U2: ecco l'album epico, Songs of surrender Una maxi raccolta di 40 successi con arrangiamenti inediti. Out anche ' Bono and The Edge, a sort of Homecoming', il documentario con David ...Alcune anticipazioni di quest’album celebrativo erano già trapelate durante il tour promozionale del libro di Bono: Surrender, 40 canzoni, una storia. Un progetto editoriale nato durante la ...