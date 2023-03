Blitz ambientalista, imbrattato Palazzo Vecchio a Firenze: Nardella ferma attivisti. FOTO (Di venerdì 17 marzo 2023) Momenti di tensione in piazza della Signoria dove due esponenti di “Ultima generazione” hanno imbrattato con vernice arancione la facciata del Palazzo che ospita il Comune. Immediato l’intervento dei vigili urbani, aiutati nell’occasione anche dal primo cittadino che si trovava in piazza per un sopralluogo: "Sono dei barbari. Non è così che si protesta" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 17 marzo 2023) Momenti di tensione in piazza della Signoria dove due esponenti di “Ultima generazione” hannocon vernice arancione la facciata delche ospita il Comune. Immediato l’intervento dei vigili urbani, aiutati nell’occasione anche dal primo cittadino che si trovava in piazza per un sopralluogo: "Sono dei barbari. Non è così che si protesta"

