Biscotti Per Cane Ricetta (Di venerdì 17 marzo 2023) Ingredienti – 300g di farina di riso – 100g di farina di miglio – 100g di fiocchi d'avena – 100g di carote grattugiate – 100g di zucchine grattugiate – 50g di polvere di lievito per dolci – 2 uova – 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva – 1 cucchiaino di sale Preparazione 1. In una ciotola grande, unisci la farina di riso, la farina di miglio, i fiocchi d'avena, la polvere di lievito e il sale. 2. Aggiungi le carote e le zucchine grattugiate e mescola bene. 3. In un'altra ciotola, sbatti le uova con l'olio d'oliva. 4. Aggiungi le uova al composto secco e mescola fino a quando il tutto non si amalgama bene. 5. Copri la ciotola con la pellicola trasparente e lascia riposare l'impasto in frigorifero per 30 minuti. 6. Prendi l'impasto dal frigorifero e forma dei Biscotti con le mani. 7. Adagia i Biscotti su una teglia foderata con carta da forno e cuoci ...

