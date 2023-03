Biglietti Napoli-Milan: quando escono, prezzi e come acquistarli (Di venerdì 17 marzo 2023) https://www.sportface.it/calcio/champions-league/Biglietti-Milan-Napoli-quando-escono-prezzi-e-come-acquistarli/2100989 Il Napoli ospiterà il Milan nel match di andata dei quarti di finale di Champions League. Un derby italiano per i partenopei nella loro prima apparizione ai quarti della loro storia. La partita di ritorno è in programma al ‘Maradona’ il 18 o il 19 aprile. Le gare saranno disputate alle 21:00. Entro le 18:00 di oggi, venerdì 17 marzo verrà comunicato il calendario preciso. E nelle prossime ore il Napoli inizierà anche a fornire dettagli sulle modalità di vendita dei Biglietti per un match attesissimo da tutta la città. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) https://www.sportface.it/calcio/champions-league/-e-/2100989 Ilospiterà ilnel match di andata dei quarti di finale di Champions League. Un derby italiano per i partenopei nella loro prima apparizione ai quarti della loro storia. La partita di ritorno è in programma al ‘Maradona’ il 18 o il 19 aprile. Le gare saranno disputate alle 21:00. Entro le 18:00 di oggi, venerdì 17 marzo verrà comunicato il calendario preciso. E nelle prossime ore ilinizierà anche a fornire dettagli sulle modalità di vendita deiper un match attesissimo da tutta la città. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo ...

