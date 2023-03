Biden studia un’offensiva contro la Russia: sconfiggere Putin a maggio e costringerlo a negoziare (Di venerdì 17 marzo 2023) “Non c’è più tempo da perdere. Stiamo mettendo insieme le armi e i mezzi militari che consentiranno agli ucraini di riconquistare il territorio perduto”: nelle parole del segretario della Difesa americano Lloyd Austin sembrerebbe esserci l’intenzione degli Usa di dare una svolta al conflitto in Ucraina e puntare a una sconfitta militare della Russia prima di trascinare Putin al tavolo dei negoziati. Durante il vertice online con i Paesi che forniscono armi a Kiev, l’esponente dell’amministrazione Biden non ha usato giri di parole: stando alle indiscrezioni, la controffensiva dovrebbe tra circa due mesi, e potrebbe essere la spallata definitiva al Cremlino. In questo periodo arriveranno in Ucraina centinaia di carri armati e veicoli blindati, e verranno addestrati centinaia di soldati a utilizzare ordigni delle basi ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 marzo 2023) “Non c’è più tempo da perdere. Stiamo mettendo insieme le armi e i mezzi militari che consentiranno agli ucraini di riconquistare il territorio perduto”: nelle parole del segretario della Difesa americano Lloyd Austin sembrerebbe esserci l’intenzione degli Usa di dare una svolta al conflitto in Ucraina e puntare a una sconfitta militare dellaprima di trascinareal tavolo dei negoziati. Durante il vertice online con i Paesi che forniscono armi a Kiev, l’esponente dell’amministrazionenon ha usato giri di parole: stando alle indiscrezioni, laffensiva dovrebbe tra circa due mesi, e potrebbe essere la spallata definitiva al Cremlino. In questo periodo arriveranno in Ucraina centinaia di carri armati e veicoli blindati, e verranno addestrati centinaia di soldati a utilizzare ordigni delle basi ...

