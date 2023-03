Biden ha deciso, il piano antirusso: “Attacco a primavera” (Di venerdì 17 marzo 2023) Se dovessimo riassumere l’attuale stato del conflitto in Ucraina, potremmo utilizzare solo una formula: nessuno può perdere, nessuno può vincere. La battaglia di Bakhmut – tra le più cruente degli ultimi mesi e decisiva non tanto per la conquista della città in sé, ma perché potrebbe segnare la prima vittoria russa dopo la controffensiva ucraina – continua ad essere in una fase di stallo. Anzi, è il Wall Street Journal, nella giornata di ieri, ad aver offerto un quadro preoccupante da una parte degli ucraini – a corto di munizioni – e dall’altra per la Wagner, sia a corto di soldati che di armi. Insomma, l’esito oggi più che mai rimane estremamente incerto. Nel frattempo, già a partire dalla serata di ieri, sono cominciate a filtrare le prime notizie riguardanti forniture di fucili d’assalto dalla Cina alla Russia. Un passo decisivo per Pechino sotto almeno due punti di vista. Il ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 17 marzo 2023) Se dovessimo riassumere l’attuale stato del conflitto in Ucraina, potremmo utilizzare solo una formula: nessuno può perdere, nessuno può vincere. La battaglia di Bakhmut – tra le più cruente degli ultimi mesi e decisiva non tanto per la conquista della città in sé, ma perché potrebbe segnare la prima vittoria russa dopo la controffensiva ucraina – continua ad essere in una fase di stallo. Anzi, è il Wall Street Journal, nella giornata di ieri, ad aver offerto un quadro preoccupante da una parte degli ucraini – a corto di munizioni – e dall’altra per la Wagner, sia a corto di soldati che di armi. Insomma, l’esito oggi più che mai rimane estremamente incerto. Nel frattempo, già a partire dalla serata di ieri, sono cominciate a filtrare le prime notizie riguardanti forniture di fucili d’assalto dalla Cina alla Russia. Un passo decisivo per Pechino sotto almeno due punti di vista. Il ...

