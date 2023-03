Biden contrario ad una tregua in Ucraina (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Amministrazione Biden non vuole una tregua in Ucraina. Infatti gli USA hanno espresso “preoccupazione” che nella visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca non si tenga conto della parte Ucraina e che gli sforzi di Pechino “vadano in un’unica direzione”. Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, ha dichiarato che il cessate il fuoco previsto dal piano di pace cinese non porterebbe a “una pace giusta e durevole”, ma sarebbe “la ratificazione della conquista russa”. Dal canto suo la Russia farà “tutto per fermare ogni minaccia” alla Crimea e a Sebastopoli. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin alla vigilia del nono anniversario dell’annessione della penisola alla Federazione russa. Il capo del Cremlino – citato dall’agenzia Interfax – ha aggiunto che il governo realizzerà tutti i piani ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Amministrazionenon vuole unain. Infatti gli USA hanno espresso “preoccupazione” che nella visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca non si tenga conto della partee che gli sforzi di Pechino “vadano in un’unica direzione”. Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, ha dichiarato che il cessate il fuoco previsto dal piano di pace cinese non porterebbe a “una pace giusta e durevole”, ma sarebbe “la ratificazione della conquista russa”. Dal canto suo la Russia farà “tutto per fermare ogni minaccia” alla Crimea e a Sebastopoli. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin alla vigilia del nono anniversario dell’annessione della penisola alla Federazione russa. Il capo del Cremlino – citato dall’agenzia Interfax – ha aggiunto che il governo realizzerà tutti i piani ...

