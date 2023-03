Biathlon, sprint femminile Oslo 2023 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming (Di venerdì 17 marzo 2023) Il programma con gli orari e la diretta streaming della sprint femminile di Oslo, valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di Biathlon. Saranno sei le azzurre al via: Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Rebecca Passler, Lisa Vittozzi, Samuela Comola e Michela Carrara. Appuntamento questo pomeriggio, venerdì 17 marzo, alle ore 15.20. La gara verrà trasmessa in diretta su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports Live. SEGUI LA diretta SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilcon glie ladelladi, valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/di. Saranno sei le azzurre al via: Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Rebecca Passler, Lisa Vittozzi, Samuela Comola e Michela Carrara. Appuntamento questo pomeriggio, venerdì 17 marzo, alle ore 15.20. La gara verrà trasmessa insu Eurosport 1, mentre lasarà disponibile su eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports Live. SEGUI LASportFace.

