Biathlon, perché è stata cancellata la Sprint femminile di Oslo e cosa succede adesso a Dorothea Wierer (Di venerdì 17 marzo 2023) La Sprint femminile di Oslo Holmenkollen è stata rinviata a domani a causa della forte nebbia che è scesa sulla capitale della Norvegia. Questa la decisione che è stata presa dall'organizzazione, che aveva inizialmente spostato la partenza alle 15:50 prima di alzare definitivamente bandiera bianca per oggi. Da capire ora le conseguenze: se le prove di questo weekend verranno ridotte a due (a questo punto potrebbe essere cancellato l'inseguimento), la francese Julia Simon sarà quasi certa della vittoria della Coppa del Mondo generale, visto che la transalpina ha in questo momento 144 punti di vantaggio su Dorothea Wierer e in una gara si possono guadagnare al massimo 90 punti (Lisa Vittozzi sarebbe tagliata fuori definitivamente visto che si trova a 185 punti di ...

